Подруга Треповой рассказала о ее интересах Подруга Треповой: Дарья интересовалась одеждой, а не политикой

Фото: Дарья Трепова/vk.com

Дарья Трепова

Подозреваемая во взрыве в кафе Санкт-Петербурга и убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова никогда не увлекалась политикой, не придерживалась радикальных взглядов и не собиралась никого убивать, рассказала изданию «Фонтанка» одна из ее подруг. По ее словам, девушку больше интересовала одежда и она намеревалась заняться ее продажей.

Она не состояла ни в каких политических организациях. Была на бизике — работала в секонде, а потом уволилась и собиралась делать свой проект по продаже одежды локальных брендов, — сказала собеседница издания.

Она добавила, что около месяца назад Трепова уехала в Москву, а по возвращении в Петербург вышла из дружеского чата. О произошедшем подруга Треповой узнала из новостей. Она подчеркнула, что Дарья «не была радикальных взглядов, никогда не говорила про взрывать и убивать».

Ранее сообщалось, что при задержании силовиками Трепова заявила, что ее подставили. В ходе первого допроса в МВД она призналась, что принесла статуэтку со взрывным устройством в кафе, где проходил творческий вечер Татарского. При этом она отказалась назвать человека, который передал ей бомбу.