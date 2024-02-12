Юния Пугачева призвала «отменить» Собчак Журналист Пугачева: Собчак должна перестать существовать как бренд и персонаж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналист Ксения Собчак должна «перестать существовать как бренд и светский персонаж» после вынесения судом приговора бывшему главному редактору «Осторожно медиа» Кириллу Суханову и авторам Telegram-канала «Тушите свет» Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву, заявила подруга Романовского бывший колумнист издания Tatler Юниана Пугачева. В своем Telegram-канале она обвинила Собчак в том, что та не оказывала помощи Романовскому и другим фигурантам уголовного дела о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова.

По словам Пугачевой, Собчак отказывалась оплачивать адвокатов, которых выбрали подсудимые. Вместо этого, по словам экс-редактора Tatler, она предложила им нанять адвокатов, «заинтересованных в защите ее репутации». Кроме того, подруга Романовского отмечает, что Собчак так и не выплатила зарплату журналисту Тамерлану Бигаеву, находившемуся в СИЗО. По ее словам, он получил лишь месячную зарплату в размере 200 тысяч рублей. Звонки родственников подсудимых, как пишет Пугачева, Собчак также игнорировала.

Это малая часть из всего, что произошло за эти полтора года. Сегодня Ксения Собчак должна для всех перестать существовать как светский персонаж и как бренд. Сегодня по ее вине сломана жизнь у двух моих близких друзей, — заявила она.

Хамовнический суд Москвы ранее признал Суханова виновным в вымогательстве и приговорил его к 7,5 года лишения свободы. Романовскому и Бигаеву также вынесли приговор, назначив им по семь лет лишения свободы. Собчак назвала приговор суда несправедливым.