Подруга режиссёра Альшанского назвала его возможную причину смерти

https://static.news.ru/photo/caafb5c2-67c2-11eb-9137-96000091f725_660.jpg Виталий Альшанский и Ольга Сидорова Фото: Виталий Альшанский/facebook.com

52-летний актёр и режиссёр Виталий Альшанский мог умереть из-за проблем с сердцем.

Вы знаете, пока нет никакой точной версии. Но говорят, что сердце, сердечная недостаточность. Хотя никаких предпосылок для этого не было. Пока непонятно что, — рассказала артистка Ольга Сидорова журналистам Пятого канала.

Альшанский, который был её близким другом, никогда не жаловался на здоровье и у него не было предпосылок к развитию хронических заболеваний. Артистка назвала режиссёра уникальным человеком, который был очень добрым и приветливым и никогда не отказывал в помощи другим людям.

Очень светлый человек. Таких сейчас, наверное, практически нет, — подчеркнула подруга режиссёра.

Сидорова подчеркнула, что последние месяцы часто общалась с Альшанским и не заметила никаких странностей в его поведении.

Тело Виталия Альшанского нашли в его квартире после полуночи. По данным Telegram-канала Mash, умерший режиссёр лежал на диване, дверь квартиры была заперта изнутри.

Альшанский окончил режиссёрский курс Щукинского училища. Снимался в сериалах «Кухня», «Пока цветёт папоротник», «Бригада», «Полицейский с Рублёвки», «Доярка из Хацапетовки» и других, также он снял несколько эпизодов сериала «Молодёжка».

Как писал NEWS.ru, перед смертью режиссёр написал своей крёстной сообщение в смартфоне, но не успел его отправить.