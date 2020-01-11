https://static.news.ru/photo/49aadcde-3543-11ea-9d68-fa163e074e61_660.jpg Фото: k_ksusha/instagram.com

Подруга модели Ксении Пунтус, выпавшей из квартиры внука режиссёра Никиты Михалкова, Надежда Юмашева пожаловалась на травлю девушки в социальных сетях.

По её словам, недоброжелатели атаковали Instagram девушки. Пользователи оставляют массу негативных комментариев, среди которых обвинения в увлечении алкоголем и наркотиками. Она призвала быть добрее, так как пострадавшей будет нелегко увидеть подобные сообщения, когда она придёт в себя, передаёт РИА Новости.

Пунтус, найденная голой под окнами дома в центре Москвы, выпала из окна после того, как пришла в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино. Подруга пострадавшей девушки, модель Алеся Кафельникова заявила, что Ксения не употребляла наркотики, и усомнилась, что Ксения выпала из окна, писал NEWS.ru.