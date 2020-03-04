https://static.news.ru/photo/d243e124-5def-11ea-8e3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самый низкий уровень цифровой грамотности наблюдается у подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал заместитель директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.

По оценке эксперта, низкий уровень цифровой грамотности у подростков связан с так называемой историей Love brands. Она заключается в том, что молодые люди полностью доверяют крупным компаниям. При этом подросток уверен в абсолютной безопасности. Он вбивает свои данные и не задумывается о том, что кто-то может украсть их из компании.

Как отметил Гребенников, низкий уровень цифровой грамотности также присутствует у людей в возрасте от 65 лет и старше. Это очевидно, подчеркнул эксперт, ведь они совсем недавно были вовлечены во всё это интерактивное комьюнити, поэтому у них нет доверия, им непонятно, почему деньги должны лежать на кредитной карте, сам механизм онлайн-покупок. Замдиректора РАЭК подчеркнул: этим людям стоит отдать должное, ведь они имеют один из самых высоких уровней цифровой безопасности. Дело в том, что граждане 65+ задумываются до того, как нажмут кнопку «оплатить» или введут данные по кредитной карте.

О возможном способе повышения цифровой грамотности среди подростков Гребенников рассказал следующее.

Во-первых, в школах необходимо вводить уроки цифровой грамотности. Я абсолютно убеждён, что в рамках ОБЖ можно найти 10 часов в году для того, чтобы учить детей правильно работать в Интернете. Например, на этих уроках сейчас учат, что костёр можно разжигать на расстоянии 30 м от жилой постройки либо в 15–20 м от лесного массива. Но давайте задумаемся, как давно мы с вами последний раз разжигали костёр. А как часто мы выходим в Интернет? Каждый день. Поэтому странно учить детей разжигать костёр, но не учить пользоваться Интернетом, — заявил замдиректора РАЭК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне всё чаще страдают от действий кибермошенников. Низкий уровень цифровой грамотности приводит к тому, что наивные пользователи многократно попадают на одну и ту же удочку, отдавая злоумышленникам заработанные деньги или предоставляя им доступ к банковскому счёту.