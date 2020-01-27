В Костроме полицейские выявили группу подростков, которые хотели устроить в школе «кровавую месть обидчикам». Школьники планировали акцию всерьёз и уже начали оттачивать боевые навыки, стреляя в гаражах из пневматического пистолета.
В полицию поступила информация о 15-летнем мальчике, который увлекался экстремистскими идеями и темой насилия в школе. Выяснилось, что он собрал группу единомышленников, которые решили отомстить за получение незаслуженных оценок с помощью дробовиков,
Правоохранители изъяли у подростков компьютеры и сотовые телефоны, содержащие переписку с обсуждениями планировавшейся в этом году акции. Семьи подростков были взяты сотрудниками на особый контроль, также выясняется психологическая обстановка в самой школе.
Накануне житель Кургана устроил стрельбу из травматического пистолета в местной сауне. В результате случившегося пострадали четыре человека. Один из них в тяжёлом состоянии госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Нападавший задержан, писал NEWS.ru.
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