Подростки смогут зарегистрироваться на «Госуслугах» с 14 лет

Подростки в возрасте от 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Такое нововведение даст юным россиянам больше возможностей для самостоятельных операций при помощи портала, пишет ТАСС.

Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе, а за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы, — сказал председатель правительства РФ.

Глава кабмина подчеркнул, что портал создан для того, чтобы гражданам было легче и проще решать свои вопросы через государственные органы. Он отметил, что новшество позволит россиянам, в том числе и подросткам, быстрее получать необходимые услуги.

Ранее сообщалось, что граждане России, живущие в Донецкой и Луганской народных республиках, могут получить право обращаться за социальными выплатами через «Госуслуги» без указания прописки. Соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин.