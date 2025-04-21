Подробности теракта в «Крокусе»: как готовились на самом деле, кто куратор

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

21 апреля стали известны новые подробности теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Как террористы готовились к нападению и выбирали место для атаки, что происходило во время нападения, какую бомбу планировали использовать преступники?

Как террористы готовились к атаке

Перед нападением на «Крокус» террористы проводили разведку, в качестве возможных целей для исполнения теракта рассматривались Красная площадь, торгово-ярмарочный комплекс «Москва» в Люблино, синагога на Чистых прудах и «Мега Белая Дача».

Красная площадь отпала из-за большого скопления полицейских, «Москва» — по причине наличия вооруженной охраны, способной оказать сопротивление, множества аварийных выходов и пожарной части поблизости.

«Боевики посчитали, что если устроить атаку „Москве“, то большинство сможет сбежать. Ближе к марту решили атаковать „Крокус“», — утверждает источник.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Куратор сказал боевикам, что на концерте группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» соберется много евреев, пишет Telegram-канал Baza.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Жертвами атаки стали 145 человек. Четверо нападавших хаотично стреляли из огнестрельного оружия по людям, а затем подожгли концертный зал. Подозреваемых задержали в Брянской области в 100 км от границы с Украиной.

Что известно о бомбе

За месяц до нападения на «Крокус» террористы собирали бомбу в Новосибирске, однако им не удалось сделать взрыватель. Задание на изготовление взрывного устройства поступило от куратора боевиков, пишет источник.

«Бомбу готовил в том числе Далерджон Мирзоев, а также еще один сторонник ИГИЛ („Исламское государство“, ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) по фамилии Шоев. По словам источников, террористы думали об атаке в Новосибирске, а Шоев позже уехал в Таджикистан — там боевики тоже собирались устроить нападение или взрыв. В итоге решили бить по Москве», — отметила Baza.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Фигуранты по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Саидакрами Рачабализода, Фаридуни Шамсидин, Далерджон Мирзоев (слева направо)

Какие детали нападения известны

Перед нападением один из террористов дал другим воду, у которой был «странный привкус», об этом рассказал один из боевиков — Мирзоев. Раздавал жидкость Шамсидин Фаридуни, утверждает канал.

После этого террористы почувствовали резкий прилив сил и смелости, чувство страха полностью отключилось. Мирзоев заявлял следователям, что ранее не мог убить даже курицу, однако после употребления воды пошел на теракт без страха, пишет источник.

Адвокат Мирзоева Олег Власов ранее сообщил, что по результатам экспертизы исполнители теракта в «Крокусе» были признаны вменяемыми.

«Да, они были признаны вменяемыми, более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке», — отметил юрист.

Также, пишет Baza, у нападавших было списанное оружие с рассверленными стволами. На видео, запечатлевших атаку, можно увидеть, что орудия сильно искрили. Канал объясняет это тем, что боевики плохо восстановили автоматы, заварив дырки при помощи электросварки.

«Террористы были удивлены, когда автоматы начали сильно мазать при стрельбе. Если бы они вели бой издалека, то это было бы критичным, но нападавшие расстреливали людей с близкого расстояния», — заключил источник.

Читайте также:

Ситуация в Белгородской области утром 21 апреля: войска прячутся по лесам

Сын маньяка Чикатило воевал за Украину: как попал в ВСУ, участие в Майдане

Атаки ВСУ, провал «контрнаступа»: обстановка на фронтах СВО утром 21 апреля