Подразделение футбольных фанатов «Эспаньола» в ходе СВО готовит снайперов

Фото: Sgt Marc-Andre Gaudreault/dpa/Global Look Press

Подразделение «Эспаньола», участвующее в спецоперации на Украине и состоящее из футбольных фанатов, готовит снайперов, заявил его командир с позывным Испанец. По его словам, которые приводит РИА Новости, подразделение вскоре сможет принять в свои ряды большее количество добровольцев.

Испанец рассказал агентству об отсутствии проблем у добровольцев «Эспаньолы» при бригаде «Восток» со снабжением продовольствием, оружием и техникой. По его словам, сказывается колоссальная поддержка фанатского сообщества. В декабре количество добровольцев, желающих проходить службу в «Эспаньоле», превысило ее возможности, уточнил Испанец.

Пришла большая партия винтовок Лобаева. Снайперы, которые проходили обучение на обычных СВД, скоро выходят на работу с винтовками Лобаева. Некоторые из них имеют дальность до двух километров, — подчеркнул командир подразделения.

Одной из причин прихода добровольцев в «Эспаньолу» он назвал отличные экипировку и вооружение. Ими подразделение обеспечивается околофутбольным сообществом.

Способность к стрельбе плюс возможность к размышлению, к анализу — мне это близко. Захотелось в этом себя попробовать, — отметил снайпер с позывным Малибу.

Ранее стало известно, что в России для Вооруженных сил страны начали производить новую снайперскую винтовку «Счетчик». Новое оружие рассчитано под патрон НАТО 7,62 на 51 миллиметр. Винтовки «Счетчик» будут переданы различным подразделениям российских Вооруженных сил и Росгвардии в обозримом будущем.