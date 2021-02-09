Подравшегося с омоновцем чеченца госпитализировали с COVID-19

https://static.news.ru/photo/ee5c9660-6ade-11eb-83ac-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Уроженец Чечни Сайд-Мухамад Джумаев, который подрался с сотрудником ОМОНа на акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января, госпитализирован в другой изолятор с подозрением на COVID-19, рассказал заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Богдан Эберт.

Джумаев переведён в медико-санитарную часть 77 в СИЗО-1 УФСИН России по Москве с подозрением на COVID-19, — рассказал он журналистам РИА Новости.

До этого он содержался в СИЗО-7, где его посещали члены ОНК. Тогда он говорил правозащитникам, что чувствует себя хорошо.

Как ранее писал NEWS.ru, Джумаев рассказал, почему вступил в драку с омоновцами во время акции 23 января в Москве. По его словам, причинами инцидента стали «горячая кровь» и жажда справедливости. В беседе с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Джумаев пояснил, что его отец — чеченец, а мать — ингушка, поэтому в его жилах настоящая «взрывная смесь».

Акции в поддержку Навального прошли в Москве и других российских городах 23 января. Протесты в ряде регионов обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел.