https://static.news.ru/photo/bc190098-2265-11ea-b5a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом году подработать в столице Дедом Морозом и Снегурочкой будет выгоднее на 6,3%. Средняя цена услуги их вызова составит около 2 300 рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический центр «Авито Работа», в преддверии Нового года запросов на вызов одного сказочного деда стало больше на 4,3% по сравнению с 2018 годом, а на Деда Мороза с внучкой - на 26,7%.

Второе и третье место по размеру оплаты заняли Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Здесь средняя стоимость вызова новогодних героев составит 1 850 и 1 780 рублей соответственно.

Меньше всего Деды Морозы и Снегурочки «стоят» в Тольятти – в среднем 900 рублей за вызов.

Ранее эксперты назвали стоимость празднования Нового года в ресторанах Москвы. Оказалось, что средний чек на одну персону составит 10 тысяч рублей, писал NEWS.ru.