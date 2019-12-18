В этом году подработать в столице Дедом Морозом и Снегурочкой будет выгоднее на 6,3%. Средняя цена услуги их вызова составит около 2 300 рублей.
Как
Второе и третье место по размеру оплаты заняли Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Здесь средняя стоимость вызова новогодних героев составит 1 850 и 1 780 рублей соответственно.
Меньше всего Деды Морозы и Снегурочки «стоят» в Тольятти – в среднем 900 рублей за вызов.
Ранее эксперты назвали стоимость празднования Нового года в ресторанах Москвы. Оказалось, что средний чек на одну персону составит 10 тысяч рублей, писал NEWS.ru.
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