«Подрабатывал в СВР»: Коц отреагировал на оговорку Байдена об Украине Коц: оговорка Байдена об Украине подтвердила, что он подрабатывал в СВР

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Джо Байден

Оговорка президента США Джо Байдена об Украине подтвердила, что до избрания он «подрабатывал» в Службе внешней разведки РФ, пошутил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Ранее глава Белого дома перепутал страну с Афганистаном и Ираком.

Похоже, подтвердились слухи, что хозяин Белого дома до избрания подрабатывал полковником СВР. Мы так всю нашу агентуру потеряем! — пошутил Коц.

Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. Отмечается, что при этом он признал ошибки политики по отношению к восточным странам.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя оговорку, назвал Байдена «редким идиотом». При этом он сопроводил сообщение видеозаписью, на которой президент США допускает ошибку.

Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что президент США не просто так оговорился, перепутав Украину с Афганистаном. По ее мнению, американский лидер не смог больше сдерживать в себе правду: Вашингтон «опозорился с украинским проектом».

До этого Байден уже путал Украину с Ираком. Он оговорился в ходе выступления с речью о мировой инфляции в штате Флорида, которое состоялось в ноябре 2022 года. После оговорки он сразу же исправился. Однако через несколько дней, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, перепутал Херсон с иракской Эль-Фаллуджей.