Подпольщики показали видео разрушений в Одессе после работы ПВО ВСУ Николаевские подпольщили показало видео разрушений в Одессе после работы ПВО ВСУ

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

Николаевское подполье сняло видео разрушений в Одессе, вызванные непрофессиональной работой украинской ПВО в ночь на 20 июля. Они передали данные кадры РИА Новости, которое их опубликовало.

В ролик попало разбитое здание одного из банков.

Система ПВО была расположена прямо между жилыми домами по улице Канатная. Система сделала два залпа: одна ракета улетела в сторону моря, вторая сбила ракету, пролетающую прямо надо самим ПВО. В итоге ракета ПВО и сбитая ракета упали на банк «Восток» по улице Канатная, 16, — рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.

В Минобороны РФ 23 июля опровергли информацию Киева о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе высокоточным оружием. В ведомстве считают, что наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской ракеты, попавшей в него из-за безграмотных действий операторов комплексов ПВО.

В Минобороны РФ рассказали, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины осуществляют на основе «тщательно проверенной и подтвержденной» информации. Ее берут из нескольких источников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютной неправдой» утверждения киевских властей о попадании Вооруженными силами РФ по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. По его словам, здание было разрушено ракетой украинских систем ПВО.