Подполковнику ФСО запросили 13 лет колонии по делу о резиденции Путина Прокуратура запросила 13 лет колонии для подполковника ФСО по делу о резиденции Путина

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

13 лет заключения и крупный штраф запросила Главная военная прокуратура для бывшего сотрудника службы инженерно-технического обеспечения ФСО Алексея Голохвостова, которого обвинили в получении взяток при строительстве и ремонте объектов в резиденции президента России в Ново-Огарёво. Защита рассчитывает добиться его оправдания, пишет «Коммерсант».

В ходе прений сторон представитель прокуратуры запросил для подсудимого наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и штрафа в 40 млн рублей. При этом лишить обвиняемого специального звания и госнаград обвинение не предложило. Ожидается, что приговор Голохвостову будет оглашен 26 мая. Защита между тем полагает, что обвиняемый должен быть оправдан, поскольку его вина не была доказана как в ходе расследования уголовного дела, так и во время следствия.

Подполковник Федеральной службы охраны Алексей Голохвостов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от компаний «Стройкомплект» и «Петербургский Ренессанс», которые хотели добиться сокрытия нарушений, допущенных при строительстве и реконструкции объектов резиденции президента России в Ново-Огарёво. В отношении офицера ранее были возбуждены уголовные дела по статьям о взяточничестве, посредничестве во взятках и мошенничестве с использованием служебного положения.