Подполковник ФСИН предположил судьбу Ефремова в тюрьме

https://static.news.ru/photo/65714290-acc2-11ea-87c0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

Подполковник в запасе ФСИН Игорь Шутко рассказал о вероятной судьбе актёра Михаила Ефремова в колонии. Последнего судят за ДТП, которое привело к гибели человека.

По словам Шутко, в лучшем случае Ефремова отправят в колонию-поселение или в лагерь общего режима. Однако на приговор существенно может повлиять факт наркотического опьянения. Этот факт может привести актёра в колонию строгого режима.

Может и «десятку» получить, поехать на «строгий». Там другой расклад, — цитирует подполковника «Вечерняя Москва».

Шутко считает, что в тюрьме к актёру будут относиться лояльно, так как он знаменит. Также к нему будет приставлен надзорный прокурор, который будет контролировать отбывание наказания.

Если начнет себя с людьми вести неправильно, «сотоварищи» могут, конечно, пару раз его в парашу головой окунуть, чтоб понимал, где находится. Там разговоры не очень длинные. Но при ровном поведении ему ничего не грозит, — подчеркнул офицер.

NEWS.ru сообщал ранее, что на данный момент Ефремов остаётся в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.