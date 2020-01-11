https://static.news.ru/photo/f3ae66ca-3538-11ea-8d28-fa163e074e61_660.jpg Наталья Мишина Фото: beautiful.mom/instagram.com

Блогерша Наталья Мишина собрала миллион рублей для мальчика по имени Ваня из Камня-на-Оби. Ребёнок заплатил за женщину в автобусе и рассказал ей о финансовой нужде его семьи. После этого Мишина в интернете объявила о сборе средств для мальчика.

Она рассказала об этой истории в социальной сети, однако далеко не все подписчики оценили поступок девушки.

Мишина написала, что они вместе с Ваней проехали четыре остановки на автобусе. Мальчик успел рассказать блогерше как о своей любви к рисованию, так и о том, что его мама делает в доме ремонт, а денег на это не хватает.

Каждое слово нашего случайного попутчика отзывалось у меня внутри. Я же тоже воспитываю пацана. Тоже одна. Тоже мечтаю, чтобы он вырос...нет. Не настоящим мужчиной. Мечтаю, чтобы он вырос НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ, — пишет Мишина в Instagram.

Блогерша призвала подписчиков скидывать деньги для семьи мальчика, за несколько дней на счету было уже более миллиона. Однако в Сети также нашлись хейтеры, которые начали критиковать Мишину.

Одна из подписчиц заявила, что сама воспитывает двух детей, родных у неё нет, она мечтает хотя бы о маленькой квартире и не понимает, зачем собирать такие деньги с людей на обычный ремонт.

Другие комментаторы заподозрили Мишину в банальном пиаре. По их мнению, блогерша просто хочет получить популярность, а не помочь семье мальчика.

Некоторые обращали внимание исключительно на внешний вид девушки, порицая её.

Не понимаю таких женщин, которые заходят в дом к посторонним людям и не надевают лифчик. Неужели трудно надеть? — пишет возмущённый комментатор.

В воскресенье, 12 января, Мишина опубликовала новый пост, в котором рассказала, что семья Вани живёт счастливо, несмотря на все нападки.

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