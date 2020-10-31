Подписчики набросились на Успенскую за игру с чужим ребёнком

https://static.news.ru/photo/e39126e4-1b90-11eb-bc0d-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Любовь Успенская вложила в Instagram видео, где она играет с неизвестной маленькой девочкой в красивом платье. Подписчики сразу припомнили её родную дочь.

Я опять почувствовала себя счастливой и любимой благодаря этой замечательной красавице девочке. Она украсила мою сегодняшнюю и будущую жизнь, — цитирует Пятый канал королеву шансона.

Подписчиков озадачил ролик. Многие не поняли, кем приходится артистке ребёнок, а некоторые сочли это за уход от реальности. Фолловеры писали Успенской, что она не может помириться с собственной дочерью и пытается компенсировать отсутствие нормального общения за счёт чужих отпрысков.

Таня-то тоже когда-то такая же девочка была!!! Лучше с дочерью помирись! — гласят комментарии.

В январе дочь Успенской Татьяна Плаксина обвинила мать в истязаниях. Дочь утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение. Позже девушка заявила, что продюсеры телеканала НТВ надавили на неё, и открестилась от обвинений против матери.

Сама Успенская ранее отказалась от всевозможных гонораров за съёмки. Продюсеры рейтинговых программ предлагали Успенской пять миллионов рублей, чтобы певица поведала им свои откровения, но она отказалась от съёмок.

Как писал NEWS.ru, дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина раскритиковала в пух и прах гостей студии в эфире программы, посвящённой её проблемам. Женщину не устроили мнения «малознакомых» людей.