Владимир Путин подписал указ о выплатах военным и семьям погибших в 2000 году в Аргунском ущелье. По 65,6 тыс. рублей получат проходившие службу в составе 6 роты 104 полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
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Бойцы 6 роты погибли в Шатойском районе Чечни в бою с бандой Шамиля Басаева и арабского наёмника Хаттаба. Бой продолжался с 29 февраля по 1 марта. 90 военных выдержали нападение боевиков численностью до 2,5 тысячи человек, погибли 84 российских военнослужащих.
Ранее NEWS.ru сообщал, что родственники военнослужащих псковской парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад в Чечне в ходе контртеррористической операции, выдвинули предложение о том, чтобы наградить президента Владимира Путина. На встрече с главой государства одна из женщин вручила ему медаль, подготовленную Фондом памяти и посвящённую подвигу десантников.
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