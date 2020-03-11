https://static.news.ru/photo/aac68a00-63d7-11ea-a802-fa163e074e61_660.jpg Аргунское ущелье, Чечня Фото: Mikhail Rogozin/Russian Look/Global Look Press

Владимир Путин подписал указ о выплатах военным и семьям погибших в 2000 году в Аргунском ущелье. По 65,6 тыс. рублей получат проходившие службу в составе 6 роты 104 полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Документ опубликован на портале правовой информации. Выплата станет ежемесячной. Правительству поручается в течение месяца найти источники, порядок финансирования, назначения и произведения выплат.

Бойцы 6 роты погибли в Шатойском районе Чечни в бою с бандой Шамиля Басаева и арабского наёмника Хаттаба. Бой продолжался с 29 февраля по 1 марта. 90 военных выдержали нападение боевиков численностью до 2,5 тысячи человек, погибли 84 российских военнослужащих.

Ранее NEWS.ru сообщал, что родственники военнослужащих псковской парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад в Чечне в ходе контртеррористической операции, выдвинули предложение о том, чтобы наградить президента Владимира Путина. На встрече с главой государства одна из женщин вручила ему медаль, подготовленную Фондом памяти и посвящённую подвигу десантников.