Подозрительные переводы по банковским картам будут блокировать на 25 дней

https://static.news.ru/photo/9c361376-296a-11eb-b7f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ассоциация банков «Россия» разработала законопроект, согласно которому подозрительные переводы по банковским картам могут блокироваться на 25 дней. Предполагается, что клиентам должна быть предоставлена возможность заморозить переводы в случае, если они подозревают кражу денег с карт.

Как сообщает РБК, представитель Банка России заявил, что это предложение требует серьёзной проработки. Дело в том, что изменения должны коснуться действий банков, которые они могут совершать для борьбы с мошенническими переводами, если клиент уведомил о проведении операции без его согласия.

Отмечается, что за первое полугодие мошенники через несанкционированные транзакции похитили в общей сложности порядка 4 млрд руб. Из этой суммы банки вернули клиентам примерно 485 млн — около 12,1%. Банки полагают, что в случае принятия поправок объём возвращаемых средств может вырасти до 15–30% от общего количества похищенных денег.

Сейчас ситуация для жертвы патовая — получить назад украденные средства можно либо с согласия получателя, которым, как правило, является подставное лицо, либо по решению суда. Ни то ни другое не происходит в подавляющем большинстве случаев фрода, — заявил директор по безопасности российского банка Станислав Павлунин.

Он полагает, что предложения ассоциации не решат основную проблему с возвратом средств. По его словам, в течение 25 дней, на которые может быть заблокирована транзакция, суд не примет никакого решения, а мошенник может просто подождать этот срок и затем снять средства.

Как писал NEWS.ru, в последнее время участились случаи, когда гражданам звонят мошенники под видом сотрудников различных банков. Эксперт рассказал, как следует вести себя в такой ситуации.