Подозреваемым в подготовке теракта в Крыму избрали меру пресечения Подозреваемых в подготовке теракта в Крыму арестовали на два месяца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Троих молодых людей, которые подозреваются в подготовке террористического акта в отношении одного из руководителей Крыма по заданию СБУ, заключили под стражу на два месяца, сообщили ТАСС в региональном УФСБ. Отмечается, что меру пресечения для задержанных избрал Киевский районный суд Симферополя.

Киевский районный суд Симферополя [назначил задержанным] арест на два месяца, — говорится в сообщении.

Как рассказали агентству в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, задержанные дали признательные показания. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

О том, что в Крыму предотвратили теракт СБУ в отношении одного из руководителей республики, стало известно 5 февраля. Было опубликовано видео с кадрами задержания троих подозреваемых. Также на записи показан допрос фигурантов.

Один из пособников украинской спецслужбы рассказал, что они готовили нападение на кортеж одного из высокопоставленных крымских чиновников. Еще одна задержанная призналась, что подготовка к теракту велась с конца января по начало февраля 2024 года.

Telegram-канал SHOT сообщил, что задержанные Федеральной службой безопасности могли готовить покушение на главу Крыма Сергея Аксенова.