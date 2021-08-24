Подозреваемый в убийстве тюменской школьницы мог служить в полиции

Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней Анастасии Муравьёвой в Тюмени раньше мог служить в полиции. Об этом сообщил «Пятый канал».

Подозреваемый снимал квартиру в соседнем с девочкой доме, там же ранее нашли её телефон, но тогда не связали это с мужчиной. Ему 40 лет, он не судим. По некоторым данным, во время обыска у него нашли провод, похожий на тот, которым была связана погибшая девочка. По сведениям СМИ, мужчина мог служить в спецназе.

Ранее сообщалось, что следователи задержали подозреваемого в убийстве Анастасии. Есть вероятность, что он причастен и к другим преступлениям.

Расчленённое тело Анастасии нашли 19 августа в пакете в Тюмени. Девочка пропала 30 июня. Руки убитой были связаны электрическим проводом, а рот заклеен скотчем.

Одна из версий следствия — действующий в Тюменской области маньяк. В связи с этим к делу подключился один из лучших «охотников на маньяков» в стране подполковник Евгений Карчевский. На его счету поимка ангарского маньяка Михаила Попкова и тулунского маньяка Павла Шувалова.

Также стало известно, что в Тюменской области за 24 года пропали ещё восемь детей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании фактов по этим случаям.

Дядя Анастасии погиб 22 августа у стихийного мемориала в честь девочки.