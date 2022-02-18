Подозреваемый в убийстве туриста в Карачаево-Черкесии связался с полицией

Подозреваемый в убийстве туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии Абдуллах Бостанов связался с полиций и заявил, что готов понести наказание, а также компенсировать потерю родственникам. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Он позвонил в отдел внутренних дел, признался в убийстве молодого человека, заявил, что готов понести наказание и компенсировать потерю родственникам жертвы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в ОВД явился второй разыскиваемый за убийство — Руслан Узденов со следами побоев на лице и теле. По его словам, его избили те самые туристы, с которыми вышел конфликт.

Ранее сообщалось, что в Карачево-Черкеcии убили туриста из Москвы из-за того, что он остановился «сходить в туалет на обочине». Конфликт начали двое мужчин, проезжавшие мимо на легковом автомобиле Lada Vesta. В ходе завязавшегося спора 34-летний подозреваемый ударил ножом 35-летнего пострадавшего. Последний в результате получeнного ранения скончался по пути в бoльницу.