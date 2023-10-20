Обвиняемый в убийстве сына и тещи Намина пожаловался на провалы в памяти

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Роман Микоян, обвиняемый в убийстве сына и тещи рок-музыканта Станислава Намина, пожаловался на провалы в памяти, сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ. По словам источников телеканала, Микоян пришел в себя лишь после убийства пенсионерки. Мать задержанного также утверждает, что Микоян вел себя странно, когда она приехала на место преступления.

Источники уточняют, что Микоян приехал домой к теще Намина, чтобы помочь ей по дому. Внезапно у мужчины произошел провал в памяти. Когда он пришел в себя, он обнаружил тело убитой с многочисленными колото-резаными ранами. Утверждается, что после этого он позвонил своему младшему брату Артему Микояну и матери. Женщина приехала на место событий поздно вечером и обнаружила, что Роман Микоян лежал на полу и произносил «странные слова о боге». Это подтверждают и источники Telegram-канала SHOT.

Убийство 30-летнего Артема Микояна и 85-летней Полины Ткаченко произошло в минувшую среду, 18 октября. В Следственном комитете РФ подчеркнули, что задержанный Роман Микоян уже дал признательные показания, ему выдвинуты обвинения. В ходе допроса задержанный также заявил, что мотивом для совершения преступления стал давний семейный конфликт.