Подозреваемый в убийстве россиянок в Турции угрожал расправой пасынку

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Подозреваемый в убийстве россиянки Ирины Двизовой и ее дочери Андрей Куслевич в Турции угрожал расправой пасынку, рассказал RT родственник погибшей. По его словам, подросток всерьез опасался за свою жизнь, поскольку мужчина хранил в доме оружие.

За время службы во Французском легионе он явно убивал, имеет боевую подготовку, в доме у Куслевича <...> всегда было оружие. Такой человек во фразу «Я тебя убью» вкладывает совершенно другой смысл, не такой, как обычные люди на эмоциях во время ссоры, — пояснил родственник убитой россиянки.

Он также высказал предположение, почему Куслевич мог убить дочь Двизовой. По его мнению, мужчина мог расправиться с девочкой из мести. До трагедии женщина запрещала экс-супругу видеться с сыном, поскольку он настраивал его против матери.

Как сообщалось ранее, тела убитых россиянок были найдены в пригороде турецкого Бодрума. Их завернули в простыню, связали веревкой и бросили на склоне у обочины дороги. По версии следствия, обе были застрелены.

Подозреваемый в совершении преступления Андрей Куслевич был вторым мужем Двизовой. Она ушла от него несколько лет назад и переехала сначала в Москву, а затем — в Турцию. По имеющейся информации, мужчина ранее работал охранником украинского бизнесмена, а также имел проблемы с законом в России. В день, когда его должны были доставить в СИЗО, он сбежал и скрывался в Литве.