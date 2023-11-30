Подозреваемый в убийстве россиянок в Турции ограбил их RT: Куслевич похитил с места убийства россиянок сейф с драгоценностями

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Андрей Куслевич, подозреваемый в убийстве в Турции россиянки Ирины Двизовой и ее дочери Даяны, похитил с места преступления сейф с деньгами, золотом, драгоценностями и часами за 4 млн рублей, сообщает RT со ссылкой на источник в окружении погибших. По его словам, бывший муж увез сейф, не вскрывая его.

Родные Двизовой уверены, что Куслевич приехал в Турцию именно для того, чтобы расправиться с ней. Он не пытался как-то разрешить спор по поводу их общего ребенка, трагедии не предшествовала ссора между бывшими супругами.

То есть он не ехал на разговор, не пытался как-то решить вопрос с ребенком, зверскому убийству не предшествовала какая-то ссора. Он пришел ночью убивать их, — рассказали члены семьи.

Собеседник издания добавил, что Куслевич после убийства увез тела Двизовой и ее дочери на машине, принадлежащей россиянке. Автомобиль был снят камерой видеонаблюдения, когда выезжал с территории виллы. После этого он покинул Турцию через Анкару, забрав с собой пятилетнего сына Макара.

Ранее сообщалось, что в 2016 году Куслевич ограбил в Монако украинского банкира Сергея Дядечко, у которого работал телохранителем и начальником службы безопасности. Это позволило ему вместе с сообщниками проникнуть в дом в обход систем защиты, когда хозяева отсутствовали. Злоумышленники вынесли сейф с ювелирными украшениями на сумму более €2 млн.