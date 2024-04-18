Подозреваемый в убийстве мужчины за замечание менял машины, чтобы скрыться РИА Новости: подозреваемый в убийстве мужчины за замечания пытался скрыться, меняя машины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Гражданин Азербайджана, которого подозревают в убийстве мужчины из-за замечания о неправильно припаркованном авто в Москве, несколько раз менял машины, чтобы скрыться, передает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции. Ранее прокуратура столицы сообщила об обнаружении транспортного средства, на котором уехал злоумышленник.

В машине также нашли нож, которым, вероятно, был убит пострадавший. В настоящий момент правоохранители продолжают искать мужчину и автомобили.

Предварительно, мужчина использовал несколько машин, чтобы скрыться, — говорится в сообщении.

В Москве вечером 17 апреля 22-летний владелец иномарки Toyota Camry нанес смертельное ранение ножом 24-летнему местному жителю. Последний сделал замечание об автомобиле, припаркованном на пешеходном подступе к подъездной двери. По данным MK.RU, подозреваемый в убийстве прибыл в столицу из Азербайджана. По данным издания, его зовут Шахим Аббасов, ему 22 года, в России он находится нелегально. Здесь же живут его отец и брат. Следственный комитет подтвердил, что правоохранители установили личность нападавшего.

До этого отец убитого молодого человека рассказал Telegram-каналу SHOT, что со своим убийцей погибший Кирилл Ковалев нигде ранее не пересекался. По данным канала, подозреваемый в преступлении вместе с отцом и братом проживал в одном подъезде с невестой погибшего.