Подозреваемый в убийстве Еговцева пришел в сознание

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Антон Еговцев

Подозреваемый в убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева пришел в сознание, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По информации источника, мужчину допросили следователи. В настоящий момент решается вопрос о его аресте.

Подозреваемый в убийстве активиста Дмитрий Матвеев в сознании, его допросили следователи, но он все еще находится в больнице. Решается вопрос о его аресте, — сообщил собеседник агентства.

Еговцев был убит в ночь на 7 июня. Злоумышленник нанес ему не менее семи ударов ножом. Известно, что мужчина и ранее преследовал активиста и его супругу. Жена Еговцева обращалась в полицию из-за угроз подозреваемого. Он настиг ее около подъезда.

Юрист Илья Русяев предположил, что жалобы жены игнорировали, так как в России нет отдельного закона о сталкинге. Эксперт подчеркнул, что некоторые формы преследования при этом могут квалифицировать как угрозу убийством или причинение вреда здоровью.

В подъезде многоэтажного дома на месте убийства зампреда движения «Зов народа» нападавший оставил нарисованное кровью сердце. На какой именно поверхности мужчина оставил рисунок, не уточняется. Известно, что нападавший был влюблен в супругу активиста и преследовал семью последние два месяца.