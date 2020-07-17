Подозреваемый в пьяной езде мэр Саяногорска: моё имя хотят опорочить

https://static.news.ru/photo/44cab5ca-c816-11ea-ac3f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Валов Фото: r-19.ru

Мэр Саяногорска Михаил Валов, подозреваемый в управлении автомобилем в пьяном виде, заявил о своей невиновности.

По его словам, сложившаяся ситуация действительно очень сложная.

Кто-то очень сильно хочет опорочить моё имя. Исходя из того, как это всё было представлено <...> Я думаю, умные люди в городе сделают выводы, — сказал он.

Валов отметил, что в предстоящем слушании, перенесённом по его просьбе на 24 июля, примут участие его лечащий врач и нарколог, которые расскажут, какие препараты принимает мэр. Их показания укажут, справедливы ли обвинения.

Также градоначальник просит, чтобы заседание прошло в закрытом режиме, так как не хочет, чтобы подробности о состоянии его здоровья попали в прессу. При этом он подчеркнул, что негативно относится к выпившим за рулём.

У меня 12 лет назад был уже такой опыт, с тех пор однозначное отношение — этого нужно избегать, — поделился мэр.

В настоящее время Валов ждёт окончания отпуска. По его словам, его ждёт много работы. Он попросил жителей Саяногорска «не поддаваться сплетням и провокациям», передаёт телеканал «360».

Как писал NEWS.ru, в ночь на 8 июля сотрудники ГИБДД задержали Валова за управление автомобилем в пьяном виде. Силовики остановили мэра и доставили его на освидетельствование в больницу. Анализы показали наличие в крови Валова следов алкоголя. Сотрудники регионального ГИБДД не стали подтверждать сведения о задержании политика. Опровергать информацию они тоже не стали. В ГИБДД заявили, что речь идёт о персональных данных.