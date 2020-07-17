Подозреваемый в пьяной езде мэр Саяногорска: моё имя хотят опорочить

Мэр Саяногорска Михаил Валов, подозреваемый в управлении автомобилем в пьяном виде, заявил о своей невиновности.
По его словам, сложившаяся ситуация действительно очень сложная.
Кто-то очень сильно хочет опорочить моё имя. Исходя из того, как это всё было представлено <...> Я думаю, умные люди в городе сделают выводы, — сказал он.
Валов отметил, что в предстоящем слушании, перенесённом по его просьбе на 24 июля, примут участие его лечащий врач и нарколог, которые расскажут, какие препараты принимает мэр. Их показания укажут, справедливы ли обвинения.
Также градоначальник просит, чтобы заседание прошло в закрытом режиме, так как не хочет, чтобы подробности о состоянии его здоровья попали в прессу. При этом он подчеркнул, что негативно относится к выпившим за рулём.
У меня 12 лет назад был уже такой опыт, с тех пор однозначное отношение — этого нужно избегать, — поделился мэр.
В настоящее время Валов ждёт окончания отпуска. По его словам, его ждёт много работы. Он попросил жителей Саяногорска «не поддаваться сплетням и провокациям»,
Как писал NEWS.ru, в ночь на 8 июля сотрудники ГИБДД задержали Валова за управление автомобилем в пьяном виде. Силовики остановили мэра и доставили его на освидетельствование в больницу. Анализы показали наличие в крови Валова следов алкоголя. Сотрудники регионального ГИБДД не стали подтверждать сведения о задержании политика. Опровергать информацию они тоже не стали. В ГИБДД заявили, что речь идёт о персональных данных.
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