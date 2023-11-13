Подозреваемый в покушении на Соловьева отказался признать вину

Фото: АГН «Москва»

Василий Стрижаков

Во 2-й Западный окружной военный суд поступило дело по факту подготовки убийства журналиста Владимира Соловьева, сообщает ТАСС. Фигурант, житель Москвы Василий Стрижаков, отказался признавать вину. При этом сам тележурналист не явился на заседание.

Не признаю, — сказал обвиняемый.

Ранее ФСБ объявила о задержании группы участников запрещённой в России неонацистской организации, готовившей покушение на Соловьева по заказу СБУ. Отмечалось, что у них обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.

В результате были задержаны шесть человек, которые, как полагает следствие, по заданию спецслужб Украины планировали покушение на медийных персон, активно продвигающих повестку СВО: Соловьева, Ольгу Скабееву, Маргариту Симоньян, Тиграна Кеосаяна и Евгения Попова. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По словам Соловьева, покушение на него готовилось по заказу СБУ. Он также заявлял, что к этому причастен президент Украины Владимир Зеленский, который «угрожал ему лично». Позже СБУ отвергла причастность к планированию убийства.