Подозреваемый в хищениях бывший топ-менеджер Роскосмоса сбежал за границу «Коммерсант»: экс-сотрудник Роскосмоса Мешков объявлен в международный розыск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший топ-менеджер Роскосмоса и замглавы департамента аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Владимир Мешков, который подозревается в хищении свыше 600 млн рублей, сбежал из России, сообщает «Коммерсант». Он объявлен в международный розыск и заочно арестован на два месяца.

Постановление об аресте Мешкова было вынесено Басманным судом Москвы. Срок меры пресечения будет отсчитываться с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве, фигурантом которого стал Мешков, было возбуждено в начале 2019 года. Основанием для этого послужила проверка Генпрокуратуры, выявившая махинации при исполнении контракта между Научно-испытательным центром ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) — головной организации Роскосмоса по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей — и подрядчиком, которым выступало ООО «Москапстрой».

По версии прокуратуры, из выделенных на исполнение гособоронзаказа по реконструкции и техническому перевооружению стендов НИЦ РКП 3,2 млрд рублей бюджетных средств было похищено около 1 млрд. Эти средства осели на счетах фирм, «имевших признаки фиктивности», а затем были перечислены контрагентам. Практически все фигуранты дела задержаны. Причиненный ими ущерб скорректирован до 600 млн рублей.

Ранее сообщалось, что СКР инициировал уголовное дело по факту украденных средств, выделенных сотрудникам ОАО «Промышленная группа «Новик» на ремонт кораблей российского военно-морского флота. Сумма хищений не уточняется.