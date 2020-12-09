Подозреваемый в госизмене учёный Губанов отказался от адвоката

https://static.news.ru/photo/3d74c170-3a45-11eb-891d-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Губанов Фото: tsagi.ru

Учёный-физик Анатолий Губанов, содержащийся в московском СИЗО «Лефортово» по подозрению в государственной измене, отказался от услуг адвоката Ольги Дензе, ни разу не встретившись с ней.

Я попыталась посетить Губанова в СИЗО «Лефортово». Однако мне не дали этого сделать, а вместо этого дали его письменный отказ от моих услуг. Это при этом, что ранее я заключила соглашение с родственниками Анатолия Александровича на представление его интересов, они мне сказали, что он уведомлён об этом. Причина отказа мне не ясна, но я имею основания полагать, что этот отказ был не добровольный, — цитирует ТАСС адвоката.

Она добавила, что намерена обжаловать отказ встретиться с Губановым в СИЗО через суд. По словам Дензе, сотрудники изолятора обязаны были пропустить её к арестованному для письменного оформления согласия на его защиту, либо для оформления отказа от услуг.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва также не смогла попасть к Анатолию Губанову. Сотрудники СИЗО заверили правозащитницу, что Губанов не хочет общаться с наблюдателями.

Анатолий Губанов был задержан 3 декабря по подозрению в государственной измене. По версии правоохранителей, он мог передавать за границу сведения, содержащие гостайну, или совершить другие действия, направленные против РФ. Известно, что учёный занимался исследованиями в области сверхзвуковых скоростей и высокоскоростных летательных установок.

Вся информация по уголовному делу в отношении Губанова была засекречена спецслужбами.

Как сообщал NEWS.ru, в конце ноября следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене представителю авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне Дмитрию Федоткину.