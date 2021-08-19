Подозреваемых в расстреле дагестанца в Москве задержали

Четверо мужчин, подозреваемые в убийстве 28-летнего Гасана Абдуллаева на Кутузовском проспекте, были задержаны. Об этом сообщает KP.RU.

Вчера в микрорайоне Трёхгорка подмосковного Одинцово задержали четырёх подозреваемых. Все четверо — уроженцы Дагестана. При обыске у них нашли два травматических пистолета, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Перестрелка произошла в ночь с 14 на 15 августа. По предварительным данным, с одной стороны в перестрелке участвовали пять-шесть человек, а с другой — два-три. Огонь вёлся из четырёх пистолетов. По факту произошедшего главк СКР возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Также вечером 15 августа, через сутки после убийства, в больницу с простреленной лопаткой поступил ещё один дагестанец, по его словам, оказавшийся на месте происшествия случайно.

Сообщалось, что преступники скрылись с места происшествия на машинах, которые принадлежат космическому центру им. Хруничева.