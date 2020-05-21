Подозреваемых в мошенничестве с лечением онкологии задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/86b8ab62-9b67-11ea-b308-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские силовики задержали в столице подозреваемых в мошенничестве. Следствие считает, что пойманные граждане вымогали деньги у онкобольных, обещая лечение тяжёлого недуга, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

От потерпевших, по предварительным данным, преступники получали от 300 тысяч до 1,5 млн рублей, пишет РИА Новости. Общая сумма ущерба превысила 10 млн рублей.

На самом же деле пациенты проходили лечение на общих основаниях по линии обязательного медицинского страхования. По предварительным данным, ущерб превысил 10 миллионов рублей, — сообщила Волк.

Задержанные привлекали «клиентов» с помощью сайтов с объявлениями о медицинских организациях и о помощи с госпитализацией в любые клиники столицы. Колл-центр сотрудничал с будущими пациентами, а координатор работал с больницами.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает до шести лет лишения свободы за мошенничество.

Как писал NEWS.ru, в России мошенники стали чаще создавать клоны официальных приложений и фишинговые сайты, собирающие данные пользователей.