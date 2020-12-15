Подозреваемому в убийстве на Кубани проведут посмертную психэкспертизу

https://static.news.ru/photo/04d6796a-3ec0-11eb-a4d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Следственные органы назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемому в убийствах девушки и её девятилетнего брата из Армавира на Кубани, рассказали журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 10 декабря 2020 года 32-летний Акшин Гусейнов поссорился со своей девушкой и до смерти забил возлюбленную, а позже отправился в соседнюю станицу, отыскал мальчика и также расправился с ним. Далее он поехал в Джубгу, бросил около моря машину и скрылся. Гражданина объявили в федеральный розыск. Искали его с 11 декабря. 14 декабря рядом с одним из причалов в Южном районе Новороссийска нашли его тело.

В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, генетические, в отношении подозреваемого будет назначена посмертная психолого-психиатрическая. Сейчас в отношении него уже проводится судебно-медицинская, — цитирует РИА Новости заявление СК РФ.

В соцсетях подозреваемый опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что его возлюбленная с августа имела регулярную интимную связь с другим молодым человеком. Говоря об убийстве, сам преступник утверждал , что пошёл на этот шаг не совсем из-за ревности. СК опубликовал в YouTube кадры с места гибели девушки. На полу в ванной комнате, куда подозреваемый, предположительно, после расправы отнёс тело жертвы, видны пятна крови.

Как ранее писал NEWS.ru, жителю Кубани, которого обвиняют в убийстве бывшей жены и тёщи на глазах у детей, грозит пожизненный срок. Его уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает СУ СК и прокуратура Краснодарского края. По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемый, находясь в домовладении, расположенном в Крымском районе, нанёс ножом многочисленные удары по телу своей 37-летней экс-жены.