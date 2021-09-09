Подозреваемому в убийстве девочек в Кузбассе предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение 41-летнему Виктору Пастерникову по делу об убийстве двух 10-летних девочек в Кузбассе. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Осведомлённый источник рассказал агентству, что Пастерникову предъявлено обвинение по трём статьям уголовного кодекса РФ, включая растление малолетних. Следствие уже направило в суд ходатайство о его аресте.

В суде Центрального района Кемерово, в свою очередь, пояснили , что заседание будет проходить в закрытом режиме. Представителей СМИ на него не допустят.

Две 10-летние девочки в городе Киселёвске Кемеровской области пропали 6 сентября. Они ушли в школу и не вернулись. Позднее их тела со следами насильственной смерти были найдены в заброшенном доме.

По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что девочки ушли по улице в сторону гаражей вместе с Пастерниковым, который купил им сладости. Мужчину задержали. Он сознался в изнасиловании и убийстве школьниц.

Ранее Пастерников уже отбывал 10-летний срок за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего. Освободился в 2019 году и до 2027-го должен был соблюдать ряд ограничений. Он переехал в Киселёвск из другого города, но на учёт в органы профилактики поставлен не был. В связи с этим СКР возбудил дело о халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих надзор за освободившимися из мест лишения свободы.