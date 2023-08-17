Подозреваемому в причастности ко взрыву в Махачкале предъявили обвинения Насрулаева обвинили в халатности при оказании услуг на территории АЗС

В Москве предъявили обвинения Эльдару Насрулаеву, который подозревается в причастности ко взрыву на АЗС в Махачкале, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Его посчитали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели 35 человек. Следственный комитет настаивает на аресте Насрулаева.

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 октября в отношении Насрулаева Эльдара Теймуровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ, — сказала представитель суда.

Отмечается, что суд изберет меру пресечения для подозреваемого в закрытом режиме.

Взрыв в Махачкале прогремел вечером 14 августа. По версии следствия, происшествие случилось из-за того, что рядом с АЗС находился функционирующий автосервис. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. По последним данным, жертвами взрыва стали не менее 35 человек. Еще 84 жителя Махачкалы получили повреждения различной степени тяжести. Заправка, на которой произошла детонация, уничтожена полностью. Частично разрушены порядка 40 частных жилых домов, гостиница и автосервис.

Позже правоохранители арестовали подозреваемого в причастности ко взрыву в Махачкале Эльдара Насрулаева и доставили на допрос в СК. Известно, что задержанный хранил селитру или другое взрывоопасное вещество на территории автосервиса около АЗС. После происшествия в Махачкале 34-летний Насрулаев был объявлен в розыск. Вскоре его задержали и 17 августа доставили в Москву для избрания меры пресечения.