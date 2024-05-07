Подозреваемого в убийстве двух россиянок задержали в Германии SHOT: в ФРГ задержали подозреваемого в убийстве россиянок в турецком Бодруме

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Telegram-канал SHOT сообщает, что в Германии задержали подозреваемого в убийстве двух россиянок в турецком Бодруме. По данным канала, задержанным оказался 47-летний бывший муж одной из погибших женщин Андрей Куслевич.

Как пишет SHOT, подозреваемого вычислили во время пограничного контроля в автобусе, который следовал из Праги в Мюнхен. В публикации указано, что после убийства мужчина скрылся вместе с совместным ребенком от убитой экс-супруги.

Тела двух россиянок — матери и дочери — обнаружили в пригороде турецкого Бодрума 29 ноября. Местные телеканалы сообщали, что мертвые россиянки находились на крутом склоне у обочины дороги вблизи населенного пункта Ичмелер. Они были завернуты в простыню и перевязаны веревкой. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Правоохранительные органы сразу заподозрили в убийстве россиянок второго мужа убитой женщины Андрея Куслевича. Она ушла от него несколько лет назад и переехала сначала в Москву, а затем — в Турцию. По имеющейся информации, мужчина ранее работал охранником украинского бизнесмена, а также имел проблемы с законом в России. В день, когда его должны были доставить в СИЗО, он сбежал и скрывался в Литве.