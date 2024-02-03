Подозреваемого в убийстве бойца ММА Мутаева поймали в Дагестане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Дагестане сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве бойца ММА Магомедрасула Мутаева, сообщила пресс-служба МВД по республике. Им оказался 18-летний уроженец Кумторкалинского района

Полицейскими в ходе проведенных мероприятий был установлен подозреваемый, им оказался 18-летний уроженец Кумторкалинского района, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, молодого человека объявили в розыск и задержали в течение двух суток после совершения преступления. Подозреваемый скрывался в Хасавюртовском районе. Следователи продолжают расследование.

Убийство Мутаева произошло в ночь на 1 февраля в центре Махачкалы. Вооруженный пистолетом преступник подошел к нему около его дома и сделал восемь выстрелов. Спортсмен скончался по пути в больницу. Юрист Александр Дегтярев сообщил, что подозреваемому в убийстве грозит от шести до 15 лет заключения. Эксперт уточнил, что максимальное наказание может быть увеличено до 20 лет лишения свободы, если выяснится, что были соучастники преступления, которые могли «довезти на машине, стоять „на стреме“ или помочь в приобретении оружия».