Подозреваемого в подготовке теракта подростка отправили под арест

https://static.news.ru/photo/fa22ad98-f1b4-11ea-b395-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 15-летнему жителю Минусинского района Красноярского края, который подозревается в подготовке террористического акта в школе.

Об аресте подростка ходатайствовало следствие. Под стражей ему предстоит пробыть до 3 ноября.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении подростка продолжается. Оно возбуждено по статьям о приготовлении к теракту, прохождении обучения с целью террористической деятельности, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств, сообщается на сайте главка СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как ранее писал NEWS.ru, подросток планировал теракт ещё с весны 2020 года. Для осуществления своего замысла он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашёл необходимые компоненты и собрал четыре таких устройства. Реализовать задуманное ему помешало задержание сотрудниками ФСБ. Подросток признал свою вину и раскаялся в содеянном.