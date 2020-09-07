Подозреваемого в подготовке теракта подростка отправили под арест

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 15-летнему жителю Минусинского района Красноярского края, который подозревается в подготовке террористического акта в школе.
Об аресте подростка ходатайствовало следствие. Под стражей ему предстоит пробыть до 3 ноября.
В настоящее время расследование уголовного дела в отношении подростка продолжается. Оно возбуждено по статьям о приготовлении к теракту, прохождении обучения с целью террористической деятельности, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств,
Как ранее писал NEWS.ru, подросток планировал теракт ещё с весны 2020 года. Для осуществления своего замысла он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашёл необходимые компоненты и собрал четыре таких устройства. Реализовать задуманное ему помешало задержание сотрудниками ФСБ. Подросток признал свою вину и раскаялся в содеянном.
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