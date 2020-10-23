Подозреваемого в мошенничестве экс-замглавы Росгвардии отпустили

https://static.news.ru/photo/89ef5516-1550-11eb-b3fe-fa163e074e61_660.jpg Сергей Милейко Фото: tularegion.ru

Подозреваемого в мошенничестве экс-замглавы Росгвардии Сергея Милейко отпустили под обязательство о явке.

По результатам первичных следственных действий принято решение о его освобождении. Избрана мера пресечения — обязательство о явке, — сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Мужчину задержали накануне силовики. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, комментируя эту информацию, отметил, что фигуранта уволили летом 2019 года после служебной проверки.

По информации «Коммерсанта», дело о мошенничестве в особо крупных размерах возбудили из-за того, что генерал, по данным следствия, незаконно передал своей жене нежилое помещение в Балашихе, где позже открылась парикмахерская. Дом, где находится помещение, был построен для семей внутренних войск МВД.

В Следственном комитете считают, что собственность была переоформлена на пожилую родственницу майора Кирилла Прокудина через подложные документы, а затем перепродана в частные руки за 980 тысяч рублей (по предварительной оценке, её рыночная стоимость составляет около 21 млн рублей).

Прокудин признал вину и заключил соглашение, в рамках которого раскрыл роль Милейко в махинациях. Кроме того, бывшего силовика проверяют на причастность к махинациям при поставке формы, которую он курировал.

Мужчину задержали после обыска в его квартире. В настоящий момент принимается решение о мере пресечения. По словам источников журналистов, следователи могут просить о домашнем аресте, приняв во внимание его былые заслуги.

Ранее NEWS.ru писал, что мэра города Янтарного Калининградской области Алексея Заливатского подозревают в крупном мошенничестве. В деле фигурирует сумма в несколько миллионов рублей.