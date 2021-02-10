Подозреваемого в избиении полицейского москвича отправили под арест

https://static.news.ru/photo/f59fe360-6b91-11eb-9fcd-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и постановил избрать арест в качестве меры пресечения для Алексея Миляева, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

22-летний москвич пробудет в СИЗО до 8 апреля. Следствие считает, что во время несанкционированной акции протеста 23 января молодой человек нанёс несколько ударов сотруднику 2-го оперативного полка полиции и пытался сорвать с правоохранителя шлем. Пресс-служба СК РФ ранее распространила видео, на котором мужчина в маске бьёт полицейского. Ведомство уверяет, что под маской скрывался Миляев, рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.

Как передавал NEWS.ru, Государственная дума 10 февраля приняла в третьем чтении законопроект, в котором предлагается ужесточить наказание за неповиновение представителям власти во время массовых акций.