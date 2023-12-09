Подозреваемого в избиении 12-летнего школьника задержали в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчину, который избил 12-летнего подростка в поселке Сосново Ленинградской области, задержали правоохранители, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия.

Следственным органом подозреваемый задержан и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина 1988 года рождения 7 декабря ударил школьника «умышленно, из хулиганских побуждений» по голове и телу, причинив мальчику множественные ушибы. Правоохранители организовали доследственную проверку, в результате которой возбудили дело по пункту «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Ранее сообщалось, что нападавшим оказался отец девочки, которую пострадавший «трогал». Мужчина подъехал к группе школьников на автомобиле, вышел из него и начал бить ребенка руками и ногами. Мать потерпевшего отрицает обвинения отца девочки.

Школьник после нападения обратился в больницу, где медики диагностировали ему ушибы мягких тканей головы. Также у него синяк под правым глазом.