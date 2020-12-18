Подозреваемого в хищении экс-замглавы РКК «Энергия» отправили под арест

https://static.news.ru/photo/a605b9c0-414c-11eb-8688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бабушкинский суд Москвы избрал арест в качестве меры пресечения для бывшего заместителя гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Михаила Игнаткина. Также арестован один из топ-менеджеров РКК Андрей Остапович.

Игнаткина и Остаповича обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Они «отправлены под стражу на два месяца с момента их задержания или экстрадиции в РФ». Другие подробности дела в суде не раскрыли.

Мужчины проходят по делу бывшего гендиректора РКК «Энергия» Владимира Солнцева. Ему недавно продлили арест до 16 января 2021 года. Также в СИЗО отправлены руководитель НПП «Исток» Александр Борисов, советник гендиректора ПАО РКК «Энергия» Степан Прохоров и заместитель гендиректора по материально-техническому обеспечению ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Александр Прохоров, проходящие по аналогичному делу. Все фигуранты вину не признают. Следствие считает, что ущерб государству от их действий составил 1,72 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее военный суд в Москве арестовал бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко по делу о мошенничестве, передавал NEWS.ru. Милейко был уволен из Росгвардии в августе 2019 года. Причиной для расторжения контракта стали итоги проверки, в результате которой было возбуждено уголовное дело. По некоторым сведениям, ущерб от деятельности тыловика составляет 676 млн рублей.