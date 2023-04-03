Подозреваемая в убийстве военкора Татарского Дарья Трепова задержана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарью Трепову, которую считают причастной к убийству Владлена Татарского, задержали, сообщает пресс-служба СКР в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, именно она пронесла в кафе, где проходила творческая встреча, статуэтку, начиненную взрывчаткой.

По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова, — говорится в сообщении ведомства.

Супруг Дарьи Треповой Дмитрий Рылов заявил, что его супругу подставили. Он уверен, что девушка не могла устроить теракт.

Да, мы вместе с Дарьей действительно не поддерживаем [боевые действия] на Украине, но считаем, что подобные действия недопустимы. Я пребываю в стопроцентной уверенности, что она бы никогда не согласилась на такое, если бы знала, — цитирует Рылова RTVI.

Ранее один из пострадавших рассказал, что 2 апреля девушку изначально не пропустили в петербургское кафе со статуэткой из соображений безопасности. Татарский ранее был уже знаком с девушкой и все-таки разрешил ей внести фигуру в зал. Через несколько минут бюст, начиненный взрывчаткой, взорвался.

Предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», высказал предположение, что ответственность за смерть Татарского несет группа радикалов, не связанных с властями Украины.