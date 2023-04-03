Подозреваемая в убийстве Татарского купила билет на самолет из Петербурга 78.RU: подозреваемая в убийстве Татарского должна была улететь из Петербурга в день взрыва

Фото: vk.com/pulkovo_led

Аэропорт Пулково

Россиянка Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, должна была улететь 2 апреля из Санкт-Петербурга, сообщает 78.RU со ссылкой на источник. По данным портала, у нее был куплен авиабилет на эту дату, однако в конечном счете она не приехала в аэропорт Пулково.

Источник не уточнил, на каком именно рейсе должна была полететь Трепова. Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать подозреваемую.

Взрыв, убивший Татарского, произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе на Университетской набережной. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 32 человек. Из них 24 человека были госпитализированы. Среди раненых оказалась 14-летняя девочка.

По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск Дарью Трепову. Также в розыск был объявлен автомобиль Volkswagen Polo, на котором Трепова могла покинуть кафе в Санкт-Петербурге.