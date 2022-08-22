РИА Новости: подозреваемая в убийстве Дугиной служила в ВСУ

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сотрудники полиции на месте происшествия, где была убита журналист и политолог Дарья Дугина

РИА Новости пишет, что подозреваемая в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной Наталья Вовк служила в вооруженных силах Украины. При этом агентство ссылается на двоюродную сестру женщины. По словам собеседницы агентства, Вовк уехала около месяца назад, не уведомив об этом близких.

Она была в ВСУ, но она была в конторе. Она по инвалидности устроилась туда в контору, — сказала женщина.

Ранее Telegram-каналы опубликовали удостоверение члена украинского полка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) на имя Натальи Шабан, которое, предположительно, принадлежит подозреваемой. В «Азове» утверждают, что эта женщина «не имеет никакого отношения» к полку.

22 августа стало известно, что украинку Наталью Вовк объявят в розыск с целью выдачи России. По версии ФСБ, женщина прибыла в Москву 23 июля 2022 года вместе со своей 12-летней дочерью. Позже выяснилось, что Вовк могла въехать на территорию РФ по поддельным документам.

Силовики считают, что в день трагедии подозреваемая вместе с дочерью приехала на фестиваль «Традиция», на парковке которого и заложила взрывное устройство под автомобиль погибшей. После управляемого подрыва семья покинула Россию, полагает следствие.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда сработало взрывное устройство. Предварительно, мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.