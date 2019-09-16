https://static.news.ru/photo/bc7cdb98-d861-11e9-b765-fa163e074e61_660.jpg Ирина Алашкевич Фото: Ирина Алашкевич/vk.com

Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которую подозревают в оскорблении жертв наводнения, написала заявление на увольнение по собственному желанию. Она подтвердила данную информацию в разговоре с журналистами ТАСС .

В настоящий момент неизвестно, кто займёт место Алашкевич в пресс-службе региона.

Ранее чиновница на своей странице в социальной сети рассказала о планах по подготовке исков в отношении средств массовой информации, которые якобы искажали информацию об инциденте.

Алашкевич отмечает, что займётся этим «сейчас, когда появилось свободное время».

Я займусь подготовкой исков к СМИ, которые бессовестно лгали всё это время, — пишет чиновница в Facebook .

Как ранее сообщал News.ru, в августе в Сети появилась аудиозапись, на которой, предположительно, Алашкевич назвала пострадавших в наводнении жителей Иркутской области «бичевнёй».

Также она говорит, что на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди с «двумя классами образования». По данному факту была назначена проверка, экспертиза обнаружила в аудиозаписи признаки монтажа.

Чиновницу отстранили от должности, а с 20 августа она вышла в отпуск. Путин, комментируя ситуацию, заявил, что если Алашкевич действительно допустила оскорбления к пострадавшим от наводнения, то она непорядочный человек, заслуживающий нецензурных выражений.