https://static.news.ru/photo/be8e5ec8-3619-11ea-a7e9-fa163e074e61_660.jpg Василиса Маслова Фото: rus-harvard.ru

Директор частной школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова, подозреваемая в организации нападения на супругу московского депутата Михаила Хананашвили, ждёт ребёнка.

Об этом в зале суда заявила адвокат женщины, передаёт Gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал Life Shot.

Сам Михаил Хананашвили отрицает свою причастность к беременности Масловой.

Мы взаимоотношения с ней прекратили достаточно давно. Этого не может быть. Либо от святого духа. Я видел её месяца полтора назад, когда какие-то документы ей отвозил или забирал. Хочу, чтобы её посадили вместе со всей этой компашкой, — рассказал парламентарий.

Ранее NEWS.ru писал, что на юго-западе Москвы возле дома на улице Шверника неизвестный напал с ножом на жену депутата Академического района Светлану Хананашвили. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Правоохранительные органы задержали трёх человек. Среди фигурантов оказались директор частной школы «Русский Гарвард» и двое студентов. В частности, один из задержанных является учащимся университета им. Плеханова. Также в преступлении подозревается 20-летняя студентка Московского государственного областного университета.

Версий произошедшего несколько: от наркоманско-бытовой до депутатско-профессиональной, так как пострадавшая является главным бухгалтером крупной компании. По словам Михаила Хананашвили, причиной нападения могла стать ревность.