Директор частной школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова, подозреваемая в организации нападения на супругу московского депутата Михаила Хананашвили, ждёт ребёнка.
Об этом в зале суда заявила адвокат женщины,
Сам Михаил Хананашвили отрицает свою причастность к беременности Масловой.
Мы взаимоотношения с ней прекратили достаточно давно. Этого не может быть. Либо от святого духа. Я видел её месяца полтора назад, когда какие-то документы ей отвозил или забирал. Хочу, чтобы её посадили вместе со всей этой компашкой, — рассказал парламентарий.
Ранее NEWS.ru писал, что на юго-западе Москвы возле дома на улице Шверника неизвестный напал с ножом на жену депутата Академического района Светлану Хананашвили. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Правоохранительные органы задержали трёх человек. Среди фигурантов оказались директор частной школы «Русский Гарвард» и двое студентов. В частности, один из задержанных является учащимся университета им. Плеханова. Также в преступлении подозревается 20-летняя студентка Московского государственного областного университета.
Версий произошедшего несколько: от наркоманско-бытовой до депутатско-профессиональной, так как пострадавшая является главным бухгалтером крупной компании. По словам Михаила Хананашвили, причиной нападения могла стать ревность.
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