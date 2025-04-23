Подорвавшемуся на мине в зоне СВО российскому школьнику поможет Китай Подорвавшемуся на мине в зоне СВО российскому школьнику помогут в клинике КНР

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Китайская клиника «Шэндэ» поможет восстановить двигательную активность ног мальчика, который подорвался на мине в зоне СВО, рассказал ТАСС председатель Российского детского фонда (РДФ) Дмитрий Лиханов. По его словам, Миша Коваленко живет в Северодонецке, он уже перенес несколько операций.

Беда случилась с ним 20 октября 2023 года. В Северодонецке, где живет Мишина семья, еще недавно шли бои, мины и неразорвавшиеся боеприпасы остаются повсюду. Одна из мин сдетонировала прямо на приусадебном участке, когда он приехал в гости к бабушке и дедушке, — сказал Лиханов.

Руководитель организации уточнил, что Миша поедет в Китай по программе «Панда», а бесплатный перелет для него и мамы организуют в рамках другой благотворительной инициативы. Ожидается, что мальчик пробудет в Китае не менее месяца.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в регионе 12-летний мальчик пострадал в результате детонации мины. По его словам, несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, мину семье мальчика подарили несколько месяцев назад, заверив, что она обезврежена.

До этого сообщалось, что в селе Гуево Курской области три местных жителя были тяжело травмированы, подорвавшись на запрещенных кассетных боеприпасах украинской армии. Это произошло, когда стартовали активные боевые действия по освобождению села от оккупировавшей его украинской армии.