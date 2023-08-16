Подолог назвала неявный признак диабета Подолог Койнова назвала трещины на стопах возможным проявлением диабета

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Трещины на стопах могут оказаться проявлением различных заболеваний, начиная от плоскостопия и заканчивая сахарным диабетом, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-подолог Анжелика Койнова. Она уточнила, что трещины представляют собой разрывы кожи, возникающие из-за нарушения водного баланса и характеризующиеся значительным повреждением кожи на пальцах ног, в межпальцевых промежутках и на стопах.

Повреждения в межпальцевых промежутках свойственны для людей, имеющих заболевания щитовидной железы, сахарный диабет или грибковые поражения, — подчеркнула специалист.

Также, по ее словам, трещины могут указывать на плоскостопие, когда пятка принимает на себя повышенную нагрузку, и мягкая кожа постепенно разрушается под сильным механическим воздействием. Врач заметила, что малоподвижный образ жизни, сидячая работа и ношение неправильной обуви вредят не только стопам, но и здоровью организма в целом.

Еще одной причиной появления трещин на стопах является грибковая инфекция, продолжила подолог. Это заболевание проявляется в виде грубой, натянутой и пересушенной кожи с шелушением, частичным отслоением верхнего слоя кожи, кровянистыми выделениями и зудом.

Бороться с трещинами на стопах, имеющими механическую природу, медик посоветовала с помощью пемзы и специальных пилок, применять которые необходимо не на влажную, а на сухую кожу.

При неглубоких пяточных трещинах справиться с проблемой помогут ножные ванночки, пилинги, косметические увлажняющие средства, подбор и ношение качественной, подходящей по размеру, соответствующей весу и нагрузкам обуви, <...> а также исключение длительного ношения обуви без задника – сабо, шлепанцев, сланцев, — резюмировала Койнова.

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